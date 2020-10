Slechte generale Atalanta in aanloop naar Ajax, Inter wint bij Genoa

Trainer Gian Piero Gasperini van Atalanta hield tijdens het duel met Sampdoria al rekening met de wedstrijd van dinsdag tegen Ajax. Duvan Zapata, Robin Gosens, Luís Muriel en Hans Hateboer kregen rust en vielen na rust in. Daar profiteerde Sampdoria van. Binnen het kwartier leidden de bezoekers met 0-1 door een treffer van Fabio Quagliarella.



De spits mocht vlak voor rust aanleggen vanaf elf meter maar de 37-jarige routinier miste zijn strafschop en hield Atalanta, waar Sam Lammers en Marten de Roon in de basis begonnen (Hans Hateboer viel na een uur spelen in), in leven. De Roon hield een liesblessure over aan dit duel.



Na rust was het alsnog raak voor de bezoekers. Morten Thorsby, die een verleden heeft bij sc Heerenveen, verdubbelde voor Sampdoria de voorsprong: 0-2. Tien minuten voor tijd deed invaller Duvan Zapata, vervanger van Lammers, wat Quagliarella in de eerste helft niet lukte: een penalty benutten. De Colombiaan bracht de spanning terug, maar in blessuretijd stelde Sampdoria de zege veilig. Jakub Jankto bepaalde de eindstand op 1-3.