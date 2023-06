Slechte verliezer José Mourinho belaagt scheidsrechter in parkeergarage: ‘Het is een f*cking schande’

De Engelse arbiter was de gebeten hond bij Mourinho omdat hij te veel beslissingen zou hebben genomen die nadelig uitpakten voor zijn ploeg. Zo verzuimde hij AS Roma een strafschop te geven na een handsbal van een Sevilla-speler. ‘Het is een f*cking schande', schreeuwde hij Taylor ver na middernacht toe.

Ook tijdens de persconferentie na afloop had de Portugees geen goed woord over voor de scheidsrechter. ,,Het was een onrechtvaardige nederlaag”, aldus Mourinho, die uit teleurstelling zijn zilveren medaille naar de tribunes smeet.

Vaag over toekomst

Het is nog niet duidelijk of Mourinho aanblijft als coach van AS Roma. ,,Ik wil blijven, maar mijn spelers verdienen meer, ik verdien meer. Ik wil vechten voor meer”, zei de Portugees ietwat raadselachtig nadat zijn club in Boedapest de finale van de Europa League had verloren van Sevilla na strafschoppen.



,,Ik ben te moe om het werk te doen als trainer, als woordvoerder van de club. Op dit moment zijn vragen over mijn toekomst niet belangrijk. Ik ga nu eerst op vakantie en dan zien we wel”, aldus de 60-jarige coach, wiens contract bij AS Roma nog een jaar doorloopt.



Mourinho leed zijn eerste nederlaag als coach in een Europese finale. ,,Ik heb vijf finales gewonnen, maar ik ben nooit trotser geweest dan vandaag. De jongens hebben alles gegeven”, zei de flamboyante trainer.