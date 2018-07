Slechts 36,9 procent van de spelers in Belgische competitie is Belg

Ter vergelijking: in de Eredivisie spelen 165 buitenlanders, 35.4 procent. De verhouding is dus andersom. Volgens de sporteconoom Wim Lagae van de Universiteit van Leuven komt daar door de vraag en het aanbod. ,,Zestien eersteklassers hebben elk minstens zes Belgen nodig. In totaal zijn dat er 96. De vraag is dus groot, terwijl het aanbod aan haalbare en kwalitatief sterke Belgische voetballers relatief beperkt is. Er is een schaarste aan voetbalbelgen, met als gevolg dat die een stuk meer kosten dan buitenlanders die dezelfde kwaliteit bieden", aldus de Belg tegen Het Laatste Nieuws.



Volgens Eddy Cordier, voorzitter van Zulte Waregem, zijn Belgische spelers te duur. ,,Het salarisverschil tussen Belgen en buitenlanders is enorm. Soms zelfs het dubbele. De weinige goede Belgen hebben vaak aanbiedingen van vijf, zes ploegen. Iedereen biedt tegen elkaar op."



En waar de Belgische spelers duur zijn, zijn de spelers van buiten de EU juist erg goedkoop bij onze Zuiderburen. ,,Hun minimumloon in België ligt op 80.000 euro per jaar", aldus Cordier. Ter vergelijking: bij ligt dat rond de 400.000 euro. Een niet-Europese speler moet verplicht 50 procent meer verdienen dan de gemiddelde Eredivisievoetballer uit de EU.