Slot na zege Feyenoord: ‘Nu niet gelijk polonaise gaan lopen’

Coach Arne Slot van Feyenoord probeerde na de fraaie uitzege bij FC Luzern (0-3) in de derde voorronde van de Conference League onder het vrolijke gezang van de Rotterdamse fans nog een beetje nuchter te blijven. ,,Een prima prestatie, hier kunnen we mee verder”, zei hij bij ESPN.

,,Het spel was een stuk beter dan in onze twee duels met FC Drita in de tweede voorronde. Maar we moeten nu niet gelijk de polonaise gaan lopen. We moeten niet gaan overdrijven. Dit geeft ons een heel goede uitgangspositie voor de return, maar ik heb niet de illusie dat we vanaf vandaag alleen nog maar Feyenoord op deze manier gaan zien.”

Volgens Slot kwam de speelwijze van FC Luzern goed uit voor Feyenoord. ,,Deze tegenstander neemt veel meer risico in de opbouw. Mijn spelers hebben er ongelooflijk veel energie ingelegd om die opbouw te voorkomen en daaruit kansen te creëren. En deze tegenstander geeft ons ook meer ruimte om te voetballen. Maar het hielp natuurlijk eveneens dat we veel minder balverlies hadden. Onze uitvoering was nu een stuk beter en het oogde ook fris en fit.”

Slot was zeer tevreden over de Oostenrijkse verdediger Gernot Trauner, die debuteerde bij Feyenoord. ,,Hij heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld. Rustig en comfortabel aan de bal, maar ook met een paar goede ingrepen. Heel mooi voor hem dat zijn eerste wedstrijd zo goed is verlopen.”

Til

Middenvelder Guus Til vervulde bij Feyenoord opnieuw een hoofdrol. De huurling van Spartak Moskou scoorde twee keer in de eerste helft, nadat hij vorige week in de tweede voorronde van de Conference League tegen FC Drita (3-2) al drie keer doel had getroffen. ,,Wel prima toch?”, sprak hij lachend bij ESPN. ,,Weer twee goals erbij. Maar het team gaat voor, we hebben 3-0 gewonnen, dat is het belangrijkste.”

Volgens Til was de ruime zege van Feyenoord dik verdiend. ,,We hebben ontzettend veel kansen gehad en niet zoveel weggegeven. Ze hebben alleen wat schoten van afstand gehad. Soms kwamen ze er bij ons wel doorheen, maar dan waren we met z’n allen zo snel terug in ons strafschopgebied, dat ze niet echt tot een kans konden komen. Ik denk daarom dat we het ontzettend goed hebben gedaan en vandaar deze uitslag.”

