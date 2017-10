Sneijder keert tegen PSG terug in de basis bij OGC Nice

Wesley Sneijder maakt vanavond op bezoek bij koploper Paris Saint-Germain zijn rentree in de basis bij OGC Nice. Sneijder stond in de Ligue 1 voor het laatst in de basis op 26 augustus tegen Amiens (3-0 verlies).

Sneijder deed tegen Amiens destijds de hele wedstrijd mee. Een week daarvoor had hij zijn debuut gemaakt in de 2-0 overwinning op EA Guingamp, waarin hij 85 minuten op het veld stond. Daarna kwam Sneijder vijf competitieduels op rij niet in actie. Vier keer zat de 32-jarige middenvelder uit Utrecht zelfs niet bij de wedstrijdselectie van trainer Lucien Favre.

OGC Nice on Twitter Voici l'équipe alignée par Lucien Favre au coup d'envoi de #PSGOGCN Issa Nissa !!! 💪🔴⚫️

Vorige week maakte hij in de thuiswedstrijd tegen Strasbourg (1-2 verlies) zijn rentree in de Franse competitie met een invalbeurt na rust. In de Europa League speelde Sneijder tot op heden alleen mee tegen Lazio (1-3 verlies) op donderdag 19 oktober.

Sneijder speelt vanavond in het Parc des Princes in de rug van de Italiaanse spits Mario Balotelli. OGC Nice, vorig seizoen nog vierde, staat nu op een teleurstellende veertiende plaats in de Ligue 1. Sneijder wacht nog op zijn eerste treffer voor de ploeg uit het zuiden van Frankrijk, dat hem in augustus transfervrij overnam van Galatasaray.

Bij Paris Saint-Germain ontbreekt Neymar vanavond door een schorsing. De Braziliaanse aanvaller kreeg vorige week in de uitwedstrijd bij rivaal Olympique Marseille (2-2) een rode kaart. De Argentijn Ángel Di María vervangt hem op linksbuiten.