Sneijder maand aan de kant bij Nice

Favre onthulde een dag later dat Sneijder wederom geblesseerd is. De 33-jarige middenvelder deed dit seizoen pas in vijf van de veertien competitieduels mee. Sneijder bleef donderdag negentig minuten op de bank in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem voor de Europa League. Nice plaatste zich daarmee voor de knock-outfase.



In de Ligue 1 gaat het aanzienlijk minder met de nummer drie van vorig seizoen. Nice staat op de achttiende plek. Alleen Lille en FC Metz hebben minder punten.