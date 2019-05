Sneuvelt het record van Barcelona tegen Liverpool?

Wie zich baseert op statistieken uit het verleden ziet de balans uitslaan in het voordeel van Liverpool. Van de acht onderlinge ontmoetingen wonnen The Reds er drie. FC Barcelona kwam twee keer als winnaar uit de bus en drie wedstrijden eindigden dus in een gelijk spel.



Alleen Liverpool heeft niet zomaar gewonnen. Een lastige avond wacht in Camp Nou, waar Barcelona sinds zes jaar niet meer heeft verloren in de Champions League. Een record van 31 wedstrijden.

Halve finales UEFA Cup 1975/76

Ondanks de sterren van toen bij FC Barcelona, Johan Cruijff en Johan Neeskens, lukt het de Catalanen niet om op Anfield de thuisnederlaag (0-1) weg te poetsen. Ze komen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Einde Europees avontuur. Uiteindelijk wint Liverpool het toernooi ten koste van Club Brugge.

Halve finales UEFA Cup 2000/01

Een kwart eeuw later ontmoeten Liverpool en Barcelona elkaar weer in de halve finales van de UEFA Cup. In Catalonië eindigt de heenwedstrijd in een bloedeloos gelijkspel. In de return wordt een Nederlands getint Barcelona, met Marc Overmars, Patrick Kluivert, Phillip Cocu, Frank de Boer en Michael Reiziger in de basis, met 1-0 verslagen door de latere winnaar van het toernooi. Saillant detail: de aftrap van de wedstrijd in Camp Nou werd tien minuten uitgesteld vanwege de BBC-serie EastEnders. Hierdoor konden volgers zien wie Phil Mitchell, een van de hoofdrolspelers, had neergeschoten.

Groepsfase Champions League 2001/02

Volledig scherm Marc Overmars. Na twee ontmoetingen in de UEFA Cup wacht de Champions League. Eindelijk wint Barcelona een keer. Patrick Kluivert en Marc Overmars bewijzen hun waarde bij de 1-3 zege. De return in Camp Nou eindigt in een doelpuntloos gelijkspel. Daarna volgt de knock-out fase, waarin FC Barcelona één ronde verder komt dan Liverpool, dat in de kwartfinale eruit vliegt tegen Bayer Leverkusen.

Achtste finales Champions League 2006/07

De eerste wedstrijd wordt overschaduwd door het ‘golfclub incident’ van Craig Bellamy. In aanloop van het Champions League-duel zou Bellamy naar verluidt teamgenoot John Arne Riise hebben aangevallen met dit 'wapen’.



Toch speelt de Welshman in Camp Nou, een goede zet blijkt later. De aanvaller tekent voor de gelijkmaker (1-1) en viert zijn doelpunt door uit te beelden hoe hij met een golfclub slaat, doelend op het incident met zijn ploeggenoot. Toeval of niet, ‘slachtoffer’ Riise maakt de winnende (1-2).



Twee weken later wint Barcelona met 1-0. Het blijkt niet voldoende voor het behalen van de volgende ronde. The Reds, waar Dirk Kuyt speelt, stoten uiteindelijk door naar de finale. Daarin komt het net als twee jaar daarvoor - in de legendarische eindstrijd (3-3) - AC Milan tegen. Kuyt scoort wel, in de slotfase van de wedstrijd, maar de Nederlander kan niet voorkomen dat de Italianen met de winst er vandoor gaan.