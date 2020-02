Sociedad-coach na bekerzege op Real Madrid: ‘Al dagen niet geslapen’

,,Maar ik lever gerust nog vijf jaar van m’n leven in als we met onze fans de winst van de beker kunnen vieren.” Real Sociedad werd in de jaren 80 twee keer landskampioen en veroverde in 1987 de Copa del Rey. Sindsdien is de prijzenkast alleen nog aangevuld met een beker voor het kampioenschap in de Segunda Division, in 2010.



De Basken nemen het in de halve finales van het bekertoernooi op tegen ‘reuzendoder’ Mirandes, dat uitkomt in de tweede klasse. ,,Ik hoorde dat mensen huilden van geluk na onze zege op Real Madrid. Maar zondag spelen we ook weer een heel belangrijke wedstrijd tegen Athletic Bilbao”, aldus de gevierde trainer. ,,We blijven blijven groeien en presteren.” Athletic staat ook in de halve finales van het bekertoernooi, waarin het Granada treft.