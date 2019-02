Solari verdedigt ‘bewuste’ gele kaart Ramos: ‘Media hebben zo hun wapens’

,,Het was een strikvraag van de media. Jullie hebben zo jullie methoden, dat zijn jullie wapens”, zo liet Solari weten op de persconferentie. ,,Ramos bedoelde dat hij de overtreding forceerde, niet de gele kaart.” De UEFA startte echter een onderzoek naar het incident. De aanvoerder van Real Madrid hangt een schorsing van een extra duel boven het hoofd.



,,Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dit niet bewust deed”, zei de centrale verdediger direct na het duel. ,,Gezien de stand was dat wel iets waar ik mee bezig was. Ik wil de tegenstander zeker niet onderschatten en ik denk ook niet dat het al gedaan is, maar in het voetbal moet je soms ingewikkelde beslissingen nemen.”