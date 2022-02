Solomon Bonnah (18) is gelukkig in Leipzig: ‘Bij Ajax waren ze een beetje verbaasd’

Door Johan Inan



De Nederlandse eer in de Duitse kraker Bayern München - RB Leipzig (aftrap: 18.30 uur) wordt vanavond hoog gehouden door een 18-jarige Amsterdammer met Ghanese roots. Solomon Bonnah maakt sinds dit seizoen deel uit van de hoofdmacht van Leipzig en ook tegen de Rekordmeister in de Allianz Arena is hij erbij. ,,Natuurlijk hoop ik op minuten, want je wil je meten met de besten. Maar het belangrijkste is dat we de goede lijn van dit jaar doortrekken.”



Bonnah was zo'n tien jaar geleden amper begonnen met voetballen bij Zeeburgia, of er lag al een brief van Ajax op de deurmat. Met spelers als Naci Unuvar en Dylan Hoogerwerf werkte hij zich vervolgens op de Toekomst op. Tot zijn zestiende, als naast Ajax ook buitenlandse clubs azen op de krabbel van de controlerende middenvelder. Bonnah kan naar Liverpool en Chelsea maar raakt verkocht als hij in gesprek komt met RB Leipzig-ontwerper Ralf Rangnick en kennis neemt van moderne visie en faciliteiten van de Duitse topclub.