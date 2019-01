Solskjaer blij met pareltje Chong: ‘Hij vermaakte het publiek’

Door Geert Langendorff



Chong mocht na een uur invallen, tijdens de 2-0 zege van Manchester United tegen Reading, in het toernooi om de FA Cup. Het waren voor de jonge Nederlander zijn eerste minuten in de hoofdmacht. Bij zijn entree kreeg Chong al luid applaus, aangezien de fans veel van hem verwachten, en beantwoordde dat met een paar goede en onbevangen acties.



Solskjaer was na afloop te spreken over zijn pupil. ,Hij had een paar heel aardige momenten", zo loofde de Noor. ,,Als jonkie zet je een wedstrijd niet meteen naar je hand. Hij maakte dertig minuten, vermaakte het publiek en liet enkele glimpen van zijn mogelijkheden zien.”



De caretaker-manager had niet anders verwacht. ,,Want op de training deed hij dat ook al. Hij werkte hard, verdedigde goed mee. Hij kwam erin bij een stand van 2-0, toen de wedstrijd nog niet gelopen was. Het stond geen 4-0, het was nog geen feest. Hij zal dit zich nog heel lang blijven herinneren.”



Chong reageerde via zijn Instagram-account op zijn debuut. ,,Een moment van trots voor mij en mijn familie. Een droom die uitkomt", schrijft hij bij een foto waarop hij Juan Mata komt aflossen.