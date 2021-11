Solskjaer in tranen bij afscheidsinterview bij Manchester United: 'Borst vooruit en geniet'

In een interview was duidelijk dat Solskjaer het zwaar had met zijn ontslag bij de club waar hij in december 2018 de opvolger van José Mourinho werd. ,,Ik heb vandaag nog tegen de spelers gezegd: vertrouw in jezelf en toon je kwaliteiten. We weten dat we veel beter zijn dan dit. Borst naar voren en geniet ervan dat je speler van Manchester United bent,” gaf hij zijn spelers mee in aanloop naar de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Villarreal van dinsdagavond (18.45 uur) in Spanje. Volgende week zondag volgt de uitwedstrijd bij koploper Chelsea. Michael Carrick (40) zal voorlopig als interim-trainer voor de groep staan. ,,Ik ben gek op Michael en vertrouw in zijn kwaliteiten als trainer. Ik zal de club blijven steunen en weet zeker dat het goed komt met deze groep.”

De 48-jarige Noor was 168 wedstrijden coach van de Engelse recordkampioen: 91 zeges, 37 gelijke spelen en 40 nederlagen. Eerder was Solskjaer van 1996 tot 2007 al speler van Manchester United. Hij maakte 126 goals in 366 duels voor United, waaronder de winnende in de Champions League-finale tegen Bayern München (2-1) in Barcelona in 1999. Door die goal heeft hij 22 jaar later nog altijd een heldenstatus bij veel supporters, zeker de fans die de gloriejaren onder Sir Alex Ferguson aan het einde van de vorige eeuw bewust hebben meegemaakt.

Als interim-trainer op Old Trafford begon Solskjaer voortvarend, maar al kort nadat hij definitief werd aangesteld namen de twijfels over zijn tactische kwaliteiten toe. Die verdwenen de afgelopen jaren eigenlijk maar zelden, al presteerde United altijd goed op het moment dat Solskjaer serieus onder druk stond. Na de pijnlijke 4-1 nederlaag bij Watford was zijn baan echter niet meer te houden.

‘Beschamend en gênant’

Manchester United leed zaterdag een beschamende nederlaag bij Watford (4-1). Solskjaer noemde het verlies ‘beschamend en gênant’. Manchester United behaalde de laatste zeven competitieduels slechts vier punten en is in de Premier League afgezakt naar de zevende plaats met een achterstand van twaalf punten op koploper Chelsea.



Het vertrek van Solskjaer is wellicht goed nieuws voor Van de Beek, die sinds zijn komst van Ajax onder de Noor nauwelijks speeltijd kreeg bij de Red Devils. Mogelijk dat er onder een nieuwe manager op Old Trafford weer licht gloort aan het einde van de tunnel voor Van de Beek, die gisteren als invaller het enige doelpunt maakte voor United in Watford.

Na een crisisberaad besloot de club de trainer te ontslaan. ,,Ole zal altijd een legende zijn bij Manchester United en het is met spijt dat we deze moeilijke beslissing hebben genomen", meldt de club in een statement. ,,Hoewel de afgelopen weken teleurstellend waren, mogen ze niet al het werk dat hij de afgelopen drie jaar heeft gedaan om de basis voor succes op lange termijn te herstellen, verdoezelen.”

,,Ole vertrekt met onze oprechte dank voor zijn onvermoeibare inzet als manager en onze allerbeste wensen voor de toekomst. Zijn plaats in de geschiedenis van de club zal altijd veilig zijn, niet alleen vanwege zijn verhaal als speler, maar ook als een geweldige man en een manager die ons veel geweldige momenten heeft bezorgd. Hij zal voor altijd welkom zijn op Old Trafford als onderdeel van de Manchester United-familie.”

Solskjaer dacht zaterdag zelf nog niet aan opstappen. ,,Ik zet me altijd in voor deze club, dat doe ik al 18 jaar, zolang ik bij de club ben betrokken. We communiceren op een duidelijke manier met elkaar. Als de club overweegt iets te doen, dan is dat tussen mij en de club.”

Zinédine Zidane en Brendan Rodgers zouden in beeld zijn om de Noor op te volgen. Volgens Sky Sports hoopt Ronaldo dat Luis Enrique, de bondscoach van Spanje, naar Manchester komt.

