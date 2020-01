Solskjaer moet Pogba en McTominay missen: ‘Alleen juiste spelers aantrekken’

Manchester United heeft meer problemen in het middenveld. Scott McTominay is wegens een knieblessure ten minste twee maanden niet inzetbaar. ,,Hij speelt fantastisch dit seizoen”, aldus Solskjaer. ,,Zijn afwezigheid is moeilijk op te vangen. We zullen ermee moeten omgaan in de komende periode, met veel moeilijke wedstrijden.”

Volgens de Noor is het niet uitgesloten dat de club zich in januari op de transfermarkt begeeft. ,,Maar dat doen we alleen als we de juiste spelers kunnen aantrekken. Aan paniekaankopen hebben we niets. Het is daarom nog even afwachten. Als de mogelijkheid zich voordoet, zullen we echter zeker actie ondernemen.”