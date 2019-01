Solskjaer neemt United een paar dagen mee naar Dubai

Video Klopp niet van slag na eerste nederlaag: ‘We wisten dat dit kon gebeuren’

9:54 Jürgen Klopp neemt genoegen met de eerste competitienederlaag voor Liverpool in dit seizoen. De koploper in de Premier League verloor de topper tegen titelverdediger Manchester City met 2-1. ,,We hebben nog steeds een voorsprong van vier punten en dat is indrukwekkend in deze fase van de competitie. Ik had vooraf betaald voor deze positie’', zei de Duitse coach van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.