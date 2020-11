Solskjaer wijt wisselvalligheid United aan speelschema: ‘Een grap’

,,De tijdstippen waarop wij aftrappen zijn dusdanig dat het gedoemd is om te mislukken. We zijn in Turkije geweest en kwamen pas donderdagochtend terug. En dan wordt onze wedstrijd zaterdag rond lunchtijd gepland. Het is een puinhoop”, sprak de zichtbaar boze Solskjaer voor de camera van BT Sport.

,,De spelers verdienen beter. Luke Shaw is door het drukke schema geblesseerd geraakt en Marcus Rashford heeft ook klachten. De jongens verdienen beter. Wie is hiervoor verantwoordelijk? We hebben er genoeg van. In deze tijd van een pandemie is het mentaal en fysiek erg zwaar. Had ons op zondag laten spelen, want hierna volgt een interlandperiode. Het is lachwekkend.”