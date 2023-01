Son is beschermend masker helemaal zat en gooit hem naast het veld

Spaanse media keihard voor arbiter na ‘Circus Lahoz’ in derby van Barcelona: ‘Het was gekmakend’

Voor de tweede keer in een maand tijd is Mateu Lahoz onderwerp van gesprek en opnieuw is het niet positief. Drie weken nadat Nederland - Argentinië in de kwartfinale van het WK onder zijn leiding behoorlijk uit de hand liep, ging het nu mis in de derby tussen FC Barcelona en Espanyol (1-1). Opnieuw strooide Lahoz met kaarten, tot grote onvrede van de Spaanse media.

31 december