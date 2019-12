Son of Suárez? Welke wereldgoal was het mooist?

De doelpunten hebben in ieder geval één overeenkomst: ze werden gescoord in een wedstrijd die ruim werd gewonnen door de thuisploeg. Tottenham Hotspurs was met 5-0 te sterk voor Burnley en Barcelona versloeg Mallorca met 5-2.



De doelpunten zelf daarentegen waren heel verschillend. Son rondde een weergaloze solo uiterst koel af, terwijl Suárez een tiki-taka aanval prachtig besloot met een hakbal. Bekijk hieronder de beelden en stem op het mooiste doelpunt!