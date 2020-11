Southampton een jaar na 0-9 nederlaag en negentiende plek naar koppositie Premier League

In november vorig jaar stond Southampton nog op een negentiende plaats in de Premier League na zes nederlagen in zeven duels, waaronder de hele pijnlijke 0-9 nederlaag tegen Leicester City in het eigen St. Mary's Stadium. Ralph Hasenhüttl mocht desondanks blijven zitten van de clubleiding en wist de boel om te draaien samen met zijn spelers. Met zestien punten uit de eerste acht duels is Southampton nu zelfs koploper. Liverpool heeft evenveel punten en speelt zondag de uitwedstrijd bij Manchester City.



Che Adams opende in de zevende minuut de score voor Southampton. De tweede treffer kwam in de slotfase van de tweede helft op naam van Stuart Armstrong, de Schotse uitblinker bij de thuisploeg. Southampton moet het enkele weken doen zonder de vaste spits Danny Ings, die vorige week geblesseerd raakte in de uitwedstrijd bij Aston Villa.



Newcastle United heeft na acht duels elf punten en staat daarmee op de elfde plaats.