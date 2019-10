Southend United strikt Sol Campbell als trainer

Bosz slaagt er met Leverkusen niet in om een punt te pakken bij Atlético

21:49 Peter Bosz is er met Bayer 04 Leverkusen opnieuw niet in geslaagd om een punt te pakken in de Champions League. Op bezoek bij Atlético Madrid had Leverkusen lang zicht op een punt, maar kopte Alvaro Morata een kwartier voor tijd Leverkusen verder in de problemen.