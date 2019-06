Southgate laat nog niets los over opstelling voor duel met Oranje

Southgate arriveerde 45 minuten te laat op zijn laatste persconferentie voor de halve eindstrijd met Oranje. Ook het laatste deel van de voorbereiding van Engeland op de Nations verliep niet zoals gewenst. De halvefinalist van het laatste WK in Rusland miste tot gisteren nog zeven spelers die eerst met Liverpool en Tottenham Hotspur de finale van de Champions League moesten spelen. ,,Maar zo is er altijd wel wat", zei Southgate. ,,In maart waren er acht van onze internationals geblesseerd en deden hun vervangers het uitstekend.”

Southgate wilde niet vertellen of hij tegen Oranje een beroep doet op zijn internationals van Liverpool en de Spurs. Hij wilde ook niet zeggen of zijn aanvoerder Harry Kane aan de aftrap verschijnt. ,,Wie er ook starten, ze zullen er alles aan doen om te winnen. Zowel wij als Nederland hebben veel jonge en goede spelers. Ik genoot al van Nederland toen Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard en ook Ronald Koeman voetbalden. Zij spelen altijd goed voetbal. Het is leuk om naar ze te kijken. Vorig jaar oefenden we tegen Nederland. Zij zouden het slechtste team in twintig jaar hebben. Maar ik zag Van Dijk, De Ligt, Wijnaldum, Depay en nog veel meer goede spelers. En onder een ervaren trainer als Koeman zijn ze een stuk sterker geworden. Ronald weet wat er in het topvoetbal wordt gevraagd."