Southgate moet kiezen onder Engelse lat

Joe Hart gold als de vaste nummer één in het Engelse elftal, maar de 75-voudig international moest dit seizoen bij West Ham United zijn basisplaats afstaan aan de Spanjaard Adrián.



Hart speelde vorige week tegen Burnley zijn eerste competitiewedstrijd in bijna bijna vier maanden en kreeg prompt drie doelpunten tegen (0-3). De keeper van Burnley, Nick Pope, zit voor het eerst bij de nationale ploeg. Southgate heeft met Jack Butland en Jordan Pickford nog twee doelmannen opgeroepen.



Tom Heaton en Fraser Forster komen ook in aanmerking voor de WK-selectie. ,,Ik ga daar nu nog geen keuze in maken, ik geef de jongens de kans mij te overtuigen'', zei Southgate. ,,Maar voor het toernooi stellen we wel een duidelijke rangorde vast.''