Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales stapt alsnog op na controversiële WK-kus: ‘Kan mijn werk niet voortzetten’

In een interview met Piers Morgan, een Britse journalist die in november vorig jaar ook het exclusieve interview had met Cristiano Ronaldo over zijn breuk met Manchester United en Erik ten Hag, bevestigde Rubiales dat hij zijn ontslag indient. ,,Ik kan mijn werk niet voortzetten.” Later voegde hij eraan toe dat hij tot zijn beslissing was gekomen door met zijn vader te praten en ook zijn dochters te raadplegen.