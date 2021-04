Spaanse competitie: ‘Geen bewijs voor racistische uitingen van Cádiz-speler Cala’

Het onderzoek omvatte het bekijken van televisie- en videobeelden en het analyseren van wat er allemaal op sociale media werd verspreid. Een speciaal ingehuurd bedrijf probeerde via liplezen te weten te komen wat er precies was gezegd.



Het duel in La Liga tussen Cádiz en Valencia werd afgelopen zondag na een half uur spelen stilgelegd. De spelers van Valencia liepen het veld af, nadat hun ploeggenoot Diakhaby had gezegd racistisch beledigd te zijn door Cala. Hij zou “negro de mierda” (strontneger) hebben geroepen naar de Franse verdediger. Daar is dus geen bewijs voor gevonden.



Na enig oponthoud werd de wedstrijd hervat. Diakhaby bleef achter in de kleedkamer, hij was te emotioneel om verder te spelen. Cala keerde wel terug op het veld, maar werd in de rust alsnog gewisseld. Zijn vervanger Marcos Mauro maakte kort voor tijd de winnende 2-1 voor de club uit het zuiden van Spanje. De spelers van Valencia vertelden na de wedstrijd dat er was gedreigd met punten in mindering als ze niet terug zouden keren op het veld.



Kort nadat La Liga met de bevindingen van het onderzoek naar buiten kwam, reageerde Valencia al. ,,Dat er geen bewijs is gevonden, betekent niet dat er niets is gebeurd. Valencia twijfelt niet aan de woorden van Diakhaby en staat volledig achter hem. We zijn trots op Diakhaby en zijn teamgenoten. We blijven samenwerken met La Liga en de Spaanse voetbalbond om racisme uit het voetbal te bannen, want dit moet stoppen.”