Spaanse degradatiekandidaten ontslaan trainers

Samenvatting Marine FC (achtste niveau) haalt 330.000 euro op met kaartjes voor FA Cup-duel met Spurs

11 januari Tottenham Hotspur won vanavond in de FA Cup met 0-5 bij Marine FC, dat uitkomt op het achtste niveau (Northern Premier League Division One North West) van Engeland. Er zaten liefst 116 plaatsen tussen Marine en Spurs in de Engelse voetbalpiramide, een record in de 150-jarige geschiedenis van de FA Cup.