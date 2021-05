Spaanse kranten fileren optreden én gedrag Hazard: ‘Totale deceptie: iedereen bij Real Madrid is in rouw, behalve hij...’

Nadat het heenduel in Spanje vorige week in 1-1 was geëindigd, won Chelsea de return van de halve finale in de Champions League woensdagavond overtuigend met 2-0. Daarmee plaatsen de Londenaren zich voor de finale. En dus niet De Koninklijke, dat in 2014, 2016, 2017 en 2018 nog wél in de eindstrijd stond. Sterker nog: die vier finales werden allemaal gewonnen. De Spaanse media hebben dit keer geen goed woord over voor het optreden van de Spaanse grootmacht.

Volledig scherm De cover van Marca © Marca Vooral de al maanden met zijn fitheid worstelende Hazard moet het ontgelden. ,,Een totale deceptie, Hazard staat in het oog van de orkaan", zo kopt Marca. ,,De Belg blíjft maar doorgaan met het maken van totaal geen verschil, ondanks de steun van Zidane. Hij gelooft in Hazard, en daarom stelt hij hem op in iedere belangrijke wedstrijd waarin hij hem kán opstellen. Hazard reageert echter nog nauwelijks op dat vertrouwen. Tegen Chelsea dwarrelde hij maar wat rond, en daar betaalde Real de rekening voor.”

Ook het feit dat hij kort na de wedstrijd op het veld stond te lachen met enkele voormalig Chelsea-collega's, valt niet in goede aarde. ,,Dat was slechts minuten na de uitschakeling...", stelt Marca verbaasd. De krant haalt sowieso uit naar Real. ,,De mannen van Zidane oogden uitgeput. Ze gaven alles, maar het was niet genoeg: ze werden overreden door een trein. De coach startte bovendien met het verkeerde systeem: Sergio Ramos en Hazard hadden nooit mogen beginnen.”

‘Late en slechte wissels’

Ook AS is niet te spreken over het optreden van de Madrilenen. ,,Geen kracht, en nu ook geen Champions League meer", zo kopt de krant. ,,Een solide Chelsea klopt een doodmoe Real.” En El Mundo Deportivo schrijft: ,,Real Madrid staat op straat. Los Blancos waren gewoon niet opgewassen tegen een superieur Chelsea.” De krant richt de pijlen op Zidane. ,,Hij is volledig afgetroefd door Chelsea-manager Thomas Tuchel. Aan de bal had Real geen ideeën en de wissels van Zidane waren laat en slecht.”

Ook in El Mundo Deportivo is er overigens aandacht (lees: onbegrip) voor de na afloop volop lachende Hazard. ,,Real Madrid bleef teleurgesteld en in rouw achter op het veld. Iedereen, behalve Hazard... Hij praatte rustig bij met wat oude bekenden. De Belg had zichzelf 80 minuten lang nauwelijks laten zien, en toonde na afloop geen spoortje verdriet. Sociale media ontploften direct. Daar kon het feit dat Hazard met een serieus gezicht de kleedkamer opzocht niets aan veranderen.” Op de Spaanse tv werd Hazard zelfs neergezet als een absolute superschurk (zie beelden hieronder).

