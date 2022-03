Spaanse kranten prijzen koelbloedige Memphis Depay: ‘Hij schoot de spinnenwebben uit de kruising’

Voor FC Barcelona leek gisteren op bezoek bij laagvlieger Elche een einde te komen aan een fraaie zegereeks. Totdat invaller Memphis Depay in de slotfase een penalty versierde, zelf achter de bal ging staan en een 1-2 overwinning uit het vuur sleepte. Vooral de wijze waarop de Nederlander de strafschop benutte, komt hem op veel lof te staan in de Spaanse kranten.

‘Memphis is helemaal terug, met een flinke dosis buskruit in zijn schoenen’, zo oordeelt Sport. ‘Hij verzilverde de penalty met een schot dat de spinnenwebben liet verdwijnen uit de kruising.’

Ruim een week geleden maakte Memphis, eveneens met een invalbeurt, in de thuiswedstrijd tegen Athletic Club (4-0) zijn rentree na een hamstringblessure. Ook toen had hij maar een paar minuten nodig om tot scoren te komen. ‘Na zijn blessure heeft Memphis opnieuw moeten beginnen en hij laat zien nog altijd nuttig te zijn voor de ploeg: met doelpunten. Hij bezegelde de overwinning op Elche, waardoor Barcelona het goede gevoel weet vast te houden. Ze zijn momenteel niet te stoppen.’

De krant beoordeelt het optreden van de spits, die in totaal een kwartier meespeelde, met een 7. ‘Als alle haantjes in het veld staan, is het duidelijk wie de penalty’s mag nemen’, zo luidt het commentaar.

Ploeggenoot Frenkie de Jong, die in tegenstelling tot Memphis wel in de basis stond, scoort met een 5 een lichte onvoldoende. De middenvelder wordt afgerekend op twee enorme kansen die hij miste in de eerste helft. ‘Dat blijft zijn grote achilleshiel. Hij groeit wel langzaam op dit onderdeel, maar moet nog beslissender zijn.’ Sergiño Dest krijgt een 6, Luuk de Jong bleef de hele wedstrijd op de bank.

Bewondering

Marca geeft de credits voor de overwinning ook voornamelijk aan de matchwinner. ‘Memphis laat Barcelona brullen’, zo kopt de sportkrant. ‘De koelbloedige wijze waarop de Nederlander zijn penalty benutte verdient bewondering. Een voorstelling op zich.’ Ook hier een kritische noot voor Frenkie de Jong. ‘Zijn bewegingen zijn snel en intelligent, maar zijn doelpogingen vruchteloos.’

Mundo Deportivo vindt dat Memphis ‘in stijl is teruggekeerd na zijn blessure’. ‘Hij draaide persoonlijk de wedstrijd om toen hij in het veld kwam. Eerst door de bal tegen de handen van Barragán aan te schieten en daarna door zelf de penalty te benutten.’

Xavi-effect

Ook is er veel waardering voor trainer Xavi, die Barcelona weer aardig op de rails heeft gekregen. ‘Barcelona is een hele andere ploeg geworden in 2022, alleen is het voor Xavi jammer dat er ook een 2021 is geweest’, vindt Marca. ‘Het heeft hem heel wat moeite gekost om controle te krijgen over een stuurloos schip, maar zijn werk begint nu vruchten af te werpen. Barcelona kan met optimisme vooruit kijken naar de rest van het seizoen.’

De Catalanen staan na de winst op Elche samen met Atlético Madrid op een gedeelde derde plaats en hebben bovendien nog een wedstrijd tegoed. AS spreekt zelfs van een Xavi-effect, om het verschil met de ploeg onder voorganger Ronald Koeman te onderstrepen. ‘Toen was het team afgegleden naar de negende plaats. 203 dagen later heeft Barcelona nog maar twee rivalen voor zich, Real Madrid en Sevilla.’

