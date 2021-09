Spaanse media benieuwd naar Luuk de Jong bij Barça: ‘Wordt hij de nieuwe Henke Larsson?’

Bij Sport zijn ze nog niet bepaald overtuigd van de komst van de Nederlander, al denken ze dat het niet veel slechter kan zijn dan Antoine Griezmann als Barça-speler: ,,Het vertrek van Griezmann is een groot succes, het einde van een verhaal vol teleurstellingen. De man die na Messi het hoogste salaris had is weg en daarmee verliest Barça niet veel. Het was een vergissing om hem überhaupt te halen, want hij paste zich zowel persoonlijk als voetballend nooit aan in Barcelona. Het is de trieste realiteit, maar het probleem is dat zijn vervanger Luuk de Jong ook niet barst van het vertrouwen. Hij moet Koeman tevreden stellen na een hectische Deadline Day, die maar op één ding kan wijzen: slechte planning. Het is wel duidelijk dat de economische crisis de transferperiode van Barcelona bepaald heeft.”