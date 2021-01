Spaanse media: FIFA schort schorsing gokkende Trippier op

Video Koeman laat hoop op landstitel varen: ‘Je moet realis­tisch zijn’

30 december Ronald Koeman beseft dat hij een wonder nodig heeft om met FC Barcelona nog kampioen van Spanje te worden. ,,Je moet realistisch zijn”, zei hij na het teleurstellende gelijkspel tegen Eibar (1-1) in Camp Nou. ,,Niets is onmogelijk in het leven, maar de afstand met Atlético is wel heel groot.”