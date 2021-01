Spaanse media lovend over Frenkie de Jong: ‘Dirigent op het middenveld’

De Spaanse krant Marca zag De Jong steeds meer in de wedstrijd groeien. ‘Het oogde nog moeizaam in de beginfase van de wedstrijd, maar De Jong begon zich steeds meer te onderscheiden. Vooral in het voorste deel van het veld.’ Daar sloot Mundo Deportivo zich bij aan. ‘De Nederlander beloonde met zijn doelpunt een uitstekende wedstrijd. Hij was de dirigent op het middenveld van FC Barcelona en was ook nog eens dreigend in het aanvalsspel. Het bewijs daarvan was de 1-0, na een geniale pass van Lionel Messi.’