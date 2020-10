Spaanse media pakken uit: ‘Memphis in januari zeker naar Barça, Real gaat voor Mbappé en Camavinga’

In 2021 zijn echter ook nieuwe presidentsverkiezingen in Camp Nou. De nieuwe kandidaat, Victor Font, zou met de komst van Kylian Mbappé willen stunten. AS meldt dat Font zich heeft gemeld bij de zaakwaarnemer van Mbappé, die een contractverlenging van vijf jaar weigerde bij Paris Saint-Germain. Het Spaanse medium weet tegelijkertijd ook dat Barça geen schijn van kans maakt. Niet alleen vanwege de financiële situatie van de club, maar vooral ook omdat Mbappé naar Real Madrid wil. ,,Mbappé denkt in het wit", kopt de krant. Het contract van Mbappé in Parijs loopt in 2022 af en PSG zal hem dus in de zomer van 2021 moeten verkopen om nog geld aan de Franse superster over te houden.



Volgens AS wordt de zomer van 2021 niet alleen de zomer dat Real Madrid Mbappé naar Bernabéu haalt, maar ook Eduardo Camavinga, het zeventienjarige toptalent van Stade Rennes, dat inmiddels al drie interlands voor Frankrijk speelde. Ook zijn contract loopt in 2022 af en zal door Stade Rennes in de zomer van 2021 verkocht moeten worden.



Als klap op de vuurpijl moet ook Erling Braut Haaland naar Madrid komen, maar wel pas in 2022. Haaland zou naar verluidt een clausule van 75 miljoen euro in zijn contract hebben vanaf de zomer van 2021, maar AS heeft van bronnen rondom Borussia Dortmund begrepen dat dit niet het geval is. In 2022 zou Real Madrid wél een poging willen wagen voor de twintigjarige Noor.