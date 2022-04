Spaanse media snoeihard over Frenkie de Jong: ‘Barcelona had hem nodig maar hij was er niet’

Na de dramatische uitschakeling in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt had Barcelona-trainer Xavi zijn ploeg op vier plaatsen gewijzigd. Maar de terugkeer van Frenkie de Jong, Sergiño Dest, Memphis Depay en Clément Lenglet in het elftal haalde weinig uit, zo stelt Mundo Deportivo. ,,Geen van hen droeg iets bijzonders bij tegen Cádiz.”

Barcelona kan de landstitel definitief vergeten en moet zelfs nog oppassen dat het een ticket voor de Champions League misloopt, zo is de teneur in de Spaanse media, die snoeihard oordelen over Frenkie de Jong. ,,Hij liet opnieuw de meest trieste versie van zichzelf zien en speelde een onbeduidende rol op het middenveld. Eén van zijn slechtste optredens bij Barcelona”, aldus Mundo Deportivo.

Ook in de andere kranten komt de Oranje-international er niet best af. ,,Vreselijk”, noemt AS het optreden van Frenkie. ,,Een van zijn slechtste wedstrijden als Blaugrana. Hij leverde veel makkelijke ballen in en vond weinig oplossingen. Het is duidelijk dat we Pedri met dit soort wedstrijden heel erg gaan missen.”

Volledig scherm Frenkie de Jong. © REUTERS

In Marca krijgt Frenkie de Jong één ster, voor de moeite. El Desmarque is een stuk kritischer en geeft de ‘onnauwkeurige’ middenvelder een 3 als rapportcijfer. Dezelfde zware onvoldoende krijgt hij in SPORT: ,,Een heel slecht wedstrijd van Frenkie. Hij droeg vanuit de tweede lijn niets bij en was onnauwkeurig. Zijn team had hem nodig, maar hij was er niet.”

Mempis Depay, die zijn rentree in de basis maakte, kon volgens de Spaanse kranten het verschil ook niet maken. ,,Hij deed mee, maar speelde vooral met zijn rug naar het doel. Hij moest de bal vasthouden, maar had geen afspeelmogelijkheden”, aldus Mundo Deportivo.

,,Een slechte wedstrijd van de Nederlander, die elke dag laat zien dat zijn toekomst verder weg ligt van Barça”, zo schrijft AS. ,,Het is waar dat hij nauwelijks ballen kreeg, maar het is ook niet zo dat hij er naar op zoek was. Hij ziet er erg verloren uit als het gaat om het verdelen van het spel en heeft veel problemen als het gaat om continuïteit.”

Depay krijgt in SPORT een 4. ,,De Nederlander had een duidelijk gebrek aan ritme en pakte zijn kans niet. Onnauwkeurig en traag.”

Volledig scherm Memphis Depay kon geen potten breken in Camp Nou. © REUTERS

In El Desmarque komt Memphis zelfs niet verder dan een 2: ,,Verschrikkelijk. De aankoop van Ronald Koeman was niet aanwezig. Niet in de spits, zoals in de eerste helft, en niet op vleugel tot zijn wissel in de 61ste minuut.”

Over Luuk de Jong, een kwartier voor tijd als invaller in het veld kwam, oordelen de Spaanse media milder. De supersub van Barcelona was al snel gevaarlijk met een kopbal maar kon zijn ploeg dit keer niet redden. ,,Hij kent zijn beperkingen en er kan weinig meer van hem worden gevraagd", aldus SPORT. ,,Deze keer heeft hij zich niet als held vermomd.”

Net als in SPORT krijgt Luuk de Jong in El Desmarque een 5 voor de moeite: ,,Hij had amper een minuut nodig om Barça’s gevaarlijkste kans te creëren. Hij kwam tenminste opdagen.”