Spaanse media vernietigend over Frenkie de Jong en Memphis Depay: ‘Koeman moet serieus overwegen hem op de bank te zetten’

SamenvattingFrenkie de Jong, Memphis Depay en heel FC Barcelona hebben niet bepaald een denderende indruk gemaakt in El Clásico. Real Madrid won met 1-2 en de Nederlanders van Barça worden bepaald niet gespaard in de Spaanse media.

,,FC Barcelona is niet in staat om zich te meten met de grote clubs. Sinds de komst van Ronald Koeman werd alleen tegen Juventus een grote wedstrijd gewonnen", concludeert Mundo Deportivo na wéér een verloren Clásico voor Koeman en consorten. Koeman is de eerste Barça-coach sinds Patrick O’Connell in 1935/36 die drie Clásico's op rij verliest.

,,Ronaldinho, Deco, Carles Puyol en Luis Enrique waren aanwezig: spelers met magie en ambitie, talent en kracht, klasse en identiteit. Die gloriejaren zijn voorbij. Het niveau van dit team is niet eens voldoende om een middelmatig Real Madrid te verslaan. Real Madrid heeft nog nooit zo weinig hoeven doen om te winnen in Camp Nou.”

Na weer een tegenvallend resultaat werd Koeman buiten het stadion belaagd door Barça-fans, maar toch komt Koeman er redelijk vanaf in de Spaanse media. ,,Barça verloor weer een belangrijke wedstrijd, maar hoewel er meer dan ooit over Koeman wordt getwijfeld komt hij levend uit dit duel. De Catalanen waren veel minuten minstens zo goed als Real Madrid", vond Marca.

Volledig scherm Memphis Depay © Reuters

Een conclusie waar AS zich bij aansluit: ,,Koeman is ongeschonden uit de Clásico-week gekomen. Barça deed tactisch niet voor Real Madrid onder. Sterker nog, in feite overtrof het Real Madrid in het begin van de wedstrijd, maar uiteindelijk betaalden de Catalanen de prijs voor het gebrek aan kwaliteit in de aanval. Joan Laporta lijkt de sleutel definitief in handen van Koeman te hebben gelegd tot het einde van het seizoen, wat er ook gebeurt. Al is hij wel verplicht om de komende duels met Rayo Vallecano en Deportivo Alavés te winnen.”

Frenkie de Jong

Waar Koeman er dus genadig vanaf komt in de Spaanse kranten, daar kan dat niet gezegd worden over Frenkie de Jong. De Nederlander wordt stevig aangepakt. ,,Hij toonde geen initiatief in de aanval, had geen kracht in de verdediging en toonde een alarmerende onzekerheid in zijn passing", schrijft Mundo Deportivo over De Jong.

,,De wedstrijd van De Jong was zwak en verre van het hoogste niveau dat hij in een Barça-shirt heeft laten zien. Hij zou een van de kopmannen van dit FC Barcelona moeten zijn, maar dat is hij niet. Hij blinkt alleen uit als het team hem daar de kans voor geeft", voegt Sport daaraan toe.

Ook Marca en AS waren niet onder de indruk van de Nederlandse middenvelder. ,,De Nederlander was in de eerste helft geen schim van Luka Modric. Hij was meer bezig met de Kroaat dan met zijn eigen spel. Hij is dit seizoen nog niet op zijn niveau en hij was een van de slechtste van deze Clásico. Dat is slecht nieuws voor Barça", aldus Marca. AS: ,,Wedstrijd om snel te vergeten, zeker een van zijn slechtste wedstrijden in een Barça-shirt. Zowel aanvallend als verdedigend. Als hij dit niveau toont, moet Koeman er serieus over nadenken om hem de volgende wedstrijd op de bank te zetten.”

Volledig scherm Frenkie de Jong in duel met Luka Modric. © EPA

De mogelijkheid bestaat sowieso dat De Jong er de komende wedstrijd niet bij is. Volgens Sport is de Nederlander geblesseerd: ,,Hij had vooraf al last van zijn hamstrings, maar dwong zichzelf om deze wedstrijd mee te spelen. Met grotere gevolgen: zijn blessure is erger geworden en woensdag tegen Rayo Vallecano lijkt zijn beschikbaarheid uitgesloten. Ook de wedstrijd van zaterdag tegen Deportivo Alavés lijkt onzeker.”

Memphis Depay

Naast De Jong komt landgenoot Memphis Depay er eveneens niet goed vanaf in de Spaanse media: ,,Wisselde enkele interessante acties af met fatale fouten. Balverlies van de Nederlander zorgde voor de 0-1. Het ergste was nog zijn verdedigende luiheid waardoor David Alaba kon scoren", aldus Mundo Deportivo.

Quote Zijn gebrek aan wapens was schokkend Marca over Memphis Depay

,,Een speler die wel zijn eigen spel speelt, maar niet op het niveau dat Barça nodig heeft in grote wedstrijden", vindt Sport. ,,Zijn geringe stempel in belangrijke wedstrijden is zorgwekkend", voegt Marca toe. AS analyseert het spel van Memphis nog wat uitgebreider: ,,Een van de zestien ballen die Memphis verloor zorgde voor de 0-1. Er waren er meer, zoals landgenoot Frenkie de Jong, die niet thuis gaven, maar door de verwachtingen die Memphis eerder dit seizoen wekte, valt zijn niveau in deze Clásico tegen.”

,,Zijn gebrek aan wapens was schokkend. Hij was niet in staat om het verschil te maken in één-tegen-één-situaties en zelfs niet om goede voorzetten te krijgen. Hij is niet meer de frisse speler die het publiek wist te boeien aan het begin van het seizoen. Hij oogt minder wendbaar en heeft minder ideeën. Misschien is het tijd voor een break.”

