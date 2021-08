Spaanse pers enthousiast over Memphis: ‘Het publiek in Camp Nou was onder de indruk van zijn durf en werklust’

VideoDe sportkranten in Spanje zijn razend enthousiast over het eerste optreden van FC Barcelona in La Liga. Vooral de nieuwe spits Memphis Depay krijgt complimenten.

Volledig scherm © EPA FC Barcelona begon zondagavond aan de competitie met een 4-2 overwinning op Real Sociedad, dat voor de 24ste keer op rij verloor in Camp Nou. Daar zagen 20.384 toeschouwers hoe Martin Braithwaite de verrassende uitblinker was met twee goals en een assist bij de bevrijdende goal van Sergi Roberto kort voor tijd, maar ook Memphis Depay, Frenkie de Jong en Gerard Piqué krijgen de complimenten.



,,De laatste maanden beloont voetbal het collectieve spel. Bij de zeges van Chelsea in de Champions en Italië op het EK wordt een duidelijke tendens bespeurd. Barça klampt zich vast aan dat verhaal om te leren leven zonder Lionel Messi. Een teamidee als tegenhanger voor de verzameling sterren bij Paris Saint-Germain, al gedoopt tot de nieuwe Galácticos", schrijft de Catalaanse krant Diario Sport. ,,Koeman heeft nu een probleem, dat wellicht een kans is. Hij heeft een ploeg zonder ster die de weg naar de zeges kan vereenvoudigen. Het is een groep die uitstraalt een hecht team te willen en kunnen zijn, dat is wel duidelijk na de eerste helft tegen Real Sociedad. Het was een veelbelovend optreden, vooral ook van Memphis. De Nederlander, het puurste talent dat het team nog heeft, verdedigde als eerste mee terug. Hij verbaasde de fans met zijn talent en vertrouwen aan de bal.”

,,Nu begrijpt iedereen wel waarom Ronald Koeman vorig jaar en in januari Eric García en Memphis Depay al naar Barcelona wilde halen, want ze zijn een duidelijke versterking voor dit team", schrijft Mundo Deportivo. ,,De 20.384 fans in Camp Nou waren na 526 dagen weer terug in hun stadion, waar ze lieten weten dat Barça boven alles gaat. De spelers bedankten hen voor de supporter met energie en enthousiasme in hun spel.”

‘Piqué vorig seizoen ook al de leider’

Ronald Koeman was na afloop lyrisch over Gerard Piqué (34), die samen met nieuwkomer Eric García (20) een solide indruk maakte achterin. Piqué kopte bovendien de 1-0 binnen uit een vrije trap van Memphis, die net als García kon spelen vanwege het salarisoffer van 4 miljoen euro van Piqué. De ervaren verdediger maakte zondagavond na de wedstrijd via Twitch bekend dat Sergio Busquets, Sergi Roberto en Jordi Alba ook een salarisoffer zullen doen, maar dat hij afgelopen week al voor ging zodat Memphis en García konden spelen. ,,Voor mij was Gerard vorig jaar al de leider van deze ploeg", zei Ronald Koeman na de wedstrijd.

,,Hij kwam toen door zijn knieblessure tot minder wedstrijden, maar was in de groep altijd aanwezig en belangrijk. Dit jaar is hij fysiek beter in orde. Zijn hulp en houding, net zoals die van de andere ervaren kracht, is een voorbeeld voor iedereen. Het was een geweldige goal uit een perfecte vrije trap. We moeten bedenken hoe we onze effectiviteit bij vrije trappen en corners kunnen vergroten nu Messi er niet meer is. Ons spel is misschien meer collectief dan voorheen, maar ik heb toch liever Messi in mijn team. We hebben geen speler die wedstrijden zelf beslist, maar nu moeten we als collectief tot kansen komen. Met vier goals tegen een sterke ploeg mag ik niet ontevreden zijn. De verdediging stond ook goed, maar op het einde ontbrak het aan concentratie en lieten we Real Sociedad nog even terug in de wedstrijd komen.”

Het was voor Koeman ook voor het eerst dat er publiek in Camp Nou zat sinds zijn komst vorig jaar. ,,Het was genieten en ik was totaal niet verrast dat het publiek zo achter ons stond. Als Catalanen een team ziet dat hard werkt, zullen ze altijd de spelers aanmoedigen. Het leken veel meer dan 20.000 fans. Ik ben ervan overtuigd dat ze met een positief en trots gevoel naar huis zijn gegaan", zei Koeman. ,,Ik denk dat dit het beste Barça in tijden was. Het was een fantastische wedstrijd in alle opzichten", besloot de trotse trainer, die zich waarschijnlijk iets had laten meeslepen in de euforie en opluchting na de 4-2 van Sergi Roberto in de 91ste minuut, waarmee Real Sociedad de hoop op een comeback moest staken.

