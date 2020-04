Spaanse sportwereld staat stil bij overlijden geliefde Robinson

Het leven van Michael Robinson is op te delen in twee delen. De eerste dertig helft van zijn leven woonde hij in Engeland, waar hij van 1975 tot 1987 een hardwerkende spits was voor Preston North End, Manchester City, Brighton & Hove Albion, Liverpool en Queens Park Rangers. Met Liverpool won hij in 1984 zelfs de Europa Cup I en daarnaast kwam hij 24 keer uit voor de nationale ploeg van Ierland. In de zomer van 1987, kort na zijn 29ste verjaardag, verhuisde Robinson naar Pamplona, waar hij nog twee jaar spits was van Osasuna. In deze Baskische stad werd Robinson verliefd op het Spaanse volk en de manier van het leven. Hij ging er nooit meer weg.