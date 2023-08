Spaanse voetbalbond roept Luis Rubiales formeel op om af te treden, OM opent onderzoek

met videoHet net sluit zich steeds meer rond de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales. Op de dag dat zijn moeder in een kerk in hongerstaking ging , hoorde hij dat de Spaanse voetbalbond hem formeel vroeg om af te treden en dat het Openbaar Ministerie hem verdenkt van mogelijke seksuele agressie bij het kussen van speelster Jenni Hermoso na de WK-finale.

Luis Rubiales is ook de steun kwijt van zijn eigen mensen binnen de Spaanse voetbalbond, velen door hem gekozen of aangesteld. Na een lange vergadering van zes uur vroegen de zeventien bestuursleden, allen voorzitters van de regionale voetbalbonden, hem in een communiqué om af te treden vanwege ‘zijn onacceptabele gedragingen die het imago van het Spaanse voetbal ernstig hebben beschadigd’.

De vraag is nu of Rubiales, die zich altijd almachtig heeft gewaand binnen de bond, aan dat verzoek gehoor zal geven. Tot nu toe weigerde hij op te stappen. Zelf mocht hij niet bij de spoedvergadering aanwezig zijn omdat hij door de FIFA voorlopig voor 90 dagen is geschorst.

Volledig scherm © Reuters

Ook in het strafrecht ziet het er niet goed uit voor Rubiales. Bij justitie lagen al zes aanklachten van particulieren en een politieke partij tegen het gedrag van Rubiales bij de huldiging, nu ruim een week geleden, in Sydney, maar het OM aarzelde nog in actie te komen zonder de versie van Hermoso te kennen.

Een communiqué van de 33-jarige speelster vorige week vrijdag – haar tweede – waarin ze stelde dat ze zich ‘kwetsbaar’ had gevoeld en ‘slachtoffer van seksuele agressie’, was voldoende voor het OM om na het weekeinde direct in actie te komen. Niettemin nodigde het Hermoso uit om ook zelf een formele aanklacht in te dienen, waarvoor ze vijftien dagen de tijd heeft.

‘Met rust laten’

,,Laten we haar met rust laten,” zei Amanda Gutiérrez, voorzitter van Futpro, een soort vakbond van de vrouwenvoetbal in Spanje. ,,Het is goed dat justitie in actie komt, maar Jenni moet hier niet de hoofdpersoon van worden en niet nog meer onder druk worden gezet dan al is gebeurd. Zij moet beschermd worden.”

Mocht de WK-kus uiteindelijk in een strafzaak eindigen, dan zou Rubiales, als hij schuldig wordt bevonden, een celstraf van één tot vier jaar kunnen krijgen, al ga je in Spanje met een veroordeling tot twee jaar niet de gevangenis in.

In Panenka kwam de zaak ook aan bod:

Op maandagavond waren ook nog twee andere instanties in beraad over wat te doen met de omstreden voetbalvoorzitter. Het Administratief Sporttribunaal (TAD) behandelde een aangifte tegen Rubiales van de Hoge Sportraad, een overheidsinstantie, vanwege het overtreden van verschillende regels uit de Sportwet. Hij wordt beschuldigd van machtsmisbruik en openbare handelingen die de sport schaden.

Lees ook

Columnist Hugo Borst baalt van de situatie die is ontstaan in het kamp van wereldkampioen in het vrouwenvoetbal Spanje. In plaats van de eer die Jennifer Hermoso en het hele Spaanse team horen te krijgen, gaat het alleen maar over die kus.

De dag waarop zo vanuit drie officiële kanten de positie en toekomst van Rubiales serieus in twijfel werd getrokken, sloot de moeder van de 46-jarige bondsvoorzitter zich ’s morgens vrijwillig op. Zij bleef samen met een zus na het vertrek van de priester achter het kerkje van de Divina Pastora in het hart van Motril, het stadje aan de Zuid-Spaanse kust waar de familie vandaan komt. Ángeles Bejar liet vanuit de kerk aan de media weten dat zij in hongerstaking is gegaan uit protest tegen de ‘bloeddorstige en onmenselijke jacht’ op haar zoon.

In een redelijk unaniem verontwaardigd Spanje lijkt de familie, samen met enkele leden uit het bestuur van de door Rubiales gecontroleerde voetbalbond, nog de enige die gelooft dat hij de afgelopen week niets fout heeft gedaan.

Gekwetste moeder

,,Hij zou niet in staat zijn iemand iets aan te doen. Er was geen seksueel misbruik, laat Jenni de waarheid vertellen,” smeekte de gekwetste moeder, die samen met haar man en de drie dochters vorige week aanwezig mocht zijn in de zaal van de voetbalbond waar Rubiales in een snoeiharde toespraak Hermoso, ministers, media en ‘nepfeministen’ aanviel.

Ángeles Bejar , die in de loop van de middag buiten de kerk steun kreeg van enkele tientallen familieleden enburen, wil haar hongerstaking pas stoppen als die jacht ophoudt. Dat zou weleens snel kunnen zijn, maar niet met het resultaat waar ze om vraagt.

Bekijk hier onze nieuwste voetbalvideo's: