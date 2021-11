Spanje en Zweden gaan in Sevilla strijden om WK-ticket, Van 't Schip uitgeschakeld

samenvattingSpanje en Zweden gaan in de laatste speelronde van de WK-kwalificatie in een directe confrontatie strijden om het ticket voor Qatar. Het Griekenland van bondscoach John van 't Schip is in diezelfde poule uitgeschakeld.

De Spanjaarden wonnen met 0-1 op bezoek bij Griekenland en de enige goal viel in de 26ste minuut. Pablo Sarabia benutte een strafschop nadat verdediger Inigo Martinez was gevloerd. Daarna bleef de Griekse ploeg goed overeind. De gelijkmaker kon het thuisteam echter niet afdwingen en daarmee viel het doek voor Van ‘t Schip en zijn spelers.



AZ-aanvaller Vangelis Pavlidis werd na de eerste helft gewisseld. Zijn vervanger was Anastasios Douvikas (FC Utrecht). Na ruim een uur kwam ook Dimitrios Limnios (FC Twente) nog het veld in. AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos zat niet bij de wedstrijdselectie van Van ‘t Schip.



Spanje miste in Athene een groot aantal spelers door blessures. Mede daardoor had de pas 17-jarige Pablo Gavi (FC Barcelona) weer een basisplaats. Hij werd na ruim een uur gewisseld.



Zondag om 20.45 uur wordt er in het Olympisch Stadion in Sevilla afgetrapt bij het afsluitende groepsduel in poule B tussen Spanje en Zweden. Als Spanje wint of gelijkspeelt is het ticket binnen. Bij een zege van Zweden zijn de Scandinaviërs verzekerd van het WK. De nummer 2 is veroordeeld tot play-offs.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zweden onderuit

Eerder op de avond ging Zweden met Zlatan Ibrahimovic, die de hele wedstrijd speelde, in Georgië verrassend onderuit: 2-0. Khvicha Kvaratskhelia maakte beide doelpunten voor Georgië. De 20-jarige spits van de Russische club Roebin Kazan strafte twee keer geklungel in de Zweedse defensie af.



Zlatan kon voor Zweden in Georgië geen hoofdrol vervullen. De 40-jarige spits van AC Milan moest zich vorige maand vanwege achillespeesklachten afmelden voor de gewonnen interlands tegen Kosovo (3-0) en Griekenland (2-0). AZ-aanvaller Jesper Karlsson mocht in de eindfase nog even invallen voor Alexander Isak (ex-Willem II).



Spanje is nu koploper in groep B en heeft één punt meer dan Griekenland. Zondag (aftrap 20.45 uur) treffen de twee landen elkaar in het Olympisch Stadion in Sevilla. Bij een zege of een gelijkspel is Spanje direct geplaatst, als Zweden wint zijn de Scandinaviërs verzekerd van een WK-ticket. De nummer twee is veroordeeld tot play-offs.

Duitsland rolt Liechtenstein op, Noord-Macedonië houdt hoop

Duitsland, al zeker van een WK-ticket, heeft zich in de thuiswedstrijd tegen Liechtenstein lekker kunnen uitleven. De ploeg van bondscoach Hansi Flick won het voorlaatste kwalificatieduel in Wolfsburg met 9-0. Liechtenstein speelde ruim 80 minuten met tien man.

Bij de rust leidde Duitsland al met 4-0 dankzij treffers van Ilkay Gündogan (strafschop), Daniel Kaufmann (eigen doel), Leroy Sané en Marco Reus. Na de pauze brachten opnieuw Sané, Thomas Müller (twee), Ridle Baku en Maximilian Göppel (eigen doel) de treffers op hun naam.

Bij een stand van 0-0 kreeg verdediger Jens Hofer de rode kaart bij de bezoekers. Hij trof Leon Goretzka met zijn schoen vol in het gelaat. Arbiter Ivana Martincic twijfelde geen moment. Ze gaf Hofer rood en Duitsland een strafschop, die Gündogan benutte.

Flick zet recordreeks neer Bondscoach Hansi Flick heeft met Duitsland een recordreeks neergezet. De 56-jarige trainer behaalde in Wolfsburg in de WK-kwalificatie een klinkende zege tegen Liechtenstein (9-0). Dat was de zesde opeenvolgende overwinning voor Flick met de Duitse ploeg sinds zijn aantreden na het EK afgelopen zomer. Flick moest tot donderdag nog het startrecord als bondscoach van Duitsland delen met zijn voorganger Joachim Löw, die na zijn benoeming in 2006 zijn eerste vijf interlands als ‘teamchef’ in winst omzette. Daarna bleef Löw met Duitsland tegen Cyprus echter steken op 1-1. Flick kan zijn record met Duitsland zondag verder uitbouwen in de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Armenië. De Duitse ploeg kwalificeerde zich eerder al voor het WK, komend jaar in Qatar.

Duitsland had de uitwedstrijd tegen Liechtenstein met 2-0 gewonnen. In de return kon Flick zeker niet zijn sterkste elftal opstellen. Bayern München-verdediger Niklas Süle testte positief op het coronavirus. Zijn ploeggenoten bij Bayern, de ongevaccineerde Joshua Kimmich en verder Serge Gnabry en Jamal Musiala, verblijven net als Salzburg-aanvaller Karim Adeyemi in quarantaine. Zij testten negatief, maar moesten het Duitse trainingskamp verlaten omdat ze lang in de buurt van Süle waren geweest.

Achter groepswinnaar Duitsland (24 punten) strijden Noord-Macedonië (15 punten) en Roemenië (14 punten) nog om de tweede plaats, goed voor deelname aan de play-offs. Noord-Macedonië won met 5-0 van Armenië, onder meer dankzij drie treffers van Enis Bardhi. Roemenië kwam thuis tegen IJsland niet verder dan 0-0.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.