Spanje helpt ongelooflijke reeks Italië om zeep en bereikt finale Nations League

Door Nik Kok



37 wedstrijden was Italië onverslaanbaar en dat was een wereldrecord. Maar in Milaan ging het vanavond mis voor de Europees kampioen die in de halve finales van dat toernooi nog won van Spanje na strafschoppen.

Vanavond in San Siro trok Spanje dus aan het langste eind in een intense wedstrijd die veel weg had van een wedstrijd op een groot eindtoernooi vol met interessante plotwendingen, veel kaarten, hogeschoolvoetbal en verhalen die de wedstrijd kleuren. Zoals die van keeper Gianluigi Donnarumma, de voormalig keeper van AC Milan die club gratis verliet en nu speler is van Paris Saint-Germain. Heel het stadion floot de vrij onverstoorbare keeper, die Milan in San Siro zijn hele sportieve leven diende, uit.

Of neem het verhaal van zeventienjarige Gavi van Barcelona die pas zeven wedstrijden bij zijn club Barcelona heeft gespeeld (vijf in La Liga en twee in de Champions League) en woensdag zomaar de jongste debutant ooit werd voor het Spaanse nationale team. ,,Ik kijk niet naar leeftijden", zei bondscoach Luis Enrique voor de wedstrijd. In de tweede helft probeerde Luis Enrique met Villarreal-speler Yéremy Pino een volgende debutant uit die overigens een geweldige indruk achterliet.

Volledig scherm Gavi was zo nu en dan ongrijpbaar. © AP

Aan de ene kant was het de onverslaanbare Europees kampioen Italië dat drie maanden na de titelwinst op Wembley nog steeds zo direct en snel de aanval kan zoeken. Het grootste gedeelte van de wedstrijd zonder spits dit keer en dat is misschien maar beter. Aan Federico Chiesa, Lorenzo Insigne en Federico Bernardeschi heeft de gevierde bondscoach Roberto Mancini genoeg. Maar ook Spanje, halve-finalist op dat EK was in vorm.

Luis Enrique lijkt maar aan zijn elftal te blijven sleutelen en boetseren met de grote poel van talent waarover hij kan beschikken, het liefst zonder veel spelers van Real Madrid. In Milaan miste hij een elftal aan geblesseerde spelers dus kon hij naar hartenlust zijn gang gaan met dus wederom debutanten.

Over zijn elftal van vanavond kan hij tevreden zijn want nog in de eerste helft kwam Spanje al op een 2-0 voorsprong. Belangrijk daarin was de twee-eenheid Mikel Oyarzabal en Ferran Torres, waarbij Oyarzabal twee keer de assist verzorgde voor City-aanvaller Ferran Torres, die zich in de tweede helft moest laten vervangen vanwege een blessure. Nog voor rust kwam Italië met tien man te staan nadat de ervaren aanvoerder Leonardo Bonucci met twee gele kaarten naar de kant werd gestuurd.

Het kwam de intensiteit van de wedstrijd in de tweede helft niet ten goede. Italië was lang niet bij machte om nog wat terug te doen. Dat lukte pas zeven minuten voor tijd via invaller Lorenzo Pellegrini. Mikel Oyarzabal en Marcos Alonso misten daarvoor al kansen op de 3-0.

Zo eindigde het duel in 1-2 voor Spanje, dat daardoor in de finale van de Nations League staat. België en Frankrijk gaan morgen uitmaken welk land tegenover de Spanjaarden staat.

