Spanje hoeft niet te vrezen voor Haaland: Noorse sterspeler haakt geblesseerd af

Haaland liep de blessure zaterdag op in de kwartfinales van de FA Cup tegen Burnley (6-0). In die wedstrijd scoorde hij drie keer, nadat hij eerder in de week al vijf doelpunten had gemaakt tegen RB Leipzig in de Champions League. Uit onderzoek bleek dat de liesklachten van de 22-jarige spits ernstiger zijn dan eerder gedacht. Haaland wordt verder behandeld bij zijn club in Manchester.