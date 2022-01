Spanje in ban van glamourkoppel: Ferran Torres heeft relatie met dochter van bondscoach

De Spaanse media waren er weken druk mee, maar intussen is er volgens hen geen twijfel meer mogelijk: Ferran Torres en Sira Enrique zijn een koppel. Dat bevestigden de twee intussen ook al via hun sociale media. De eerste die dat deed, was Torres, toen hij een foto postte van Sira - een getalenteerde ruiter - op haar paard nadat die in een wedstrijd de eerste en de derde plaats had behaald. Een beeld dat nadien trouwens ook werd gedeeld door Sira.

De bal ging aan het rollen tussen de twee toen Torres nog bij Manchester City speelde. Dat hij intussen Engeland inruilde voor Spanje kan de relatie tussen de twee alleen maar ten goede komen. Want Sira, met net geen 29.000 volgers ook populair op Instagram, woont ook in Barcelona.

Ook mooi meegenomen: de band tussen Torres en schoonvader Luis Enrique. Die haalde de jongeling in september 2020 bij de Spaanse nationale ploeg en sindsdien heeft de 21-jarige aanvaller in 22 wedstrijden al 12 keer de weg naar doel gevonden. Indrukwekkende statistieken, al is Torres vooral zijn oefenmeester dankbaar.

,,Ik kan enkel maar dankbaar zijn. Hij is zoals mijn vader, de vader van de spelers. Sinds ik in de nationale ploeg zit, heeft hij me op spectaculaire wijze verwelkomd, hij geeft me alle vertrouwen. Dat is wat een speler nodig heeft”, aldus Torres een poosje geleden.

