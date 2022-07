Spanje klopt Denemarken en staat nu in kwartfinale tegenover Sarina Wiegman en co

Doelsaldo 14-0 Engeland blijft ook zonder Wiegman scoren op EK in eigen land, Noorwegen al uitgescha­keld

Engeland heeft op het EK ook de derde poulewedstrijd overtuigend gewonnen. Zonder bondscoach Sarina Wiegman (afwezig door positieve coronatest) langs de lijn werd in het St. Mary's Stadium in Southampton met 5-0 gewonnen van Noord-Ierland. Engeland mag zich nu gaan opmaken voor een kwartfinale tegen Denemarken of Spanje.

