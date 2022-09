Spanje verliest verrassend van Zwitersland en geeft koppositie uit handen aan overtuigend Portugal

Embolo slaat toe

Zwiterserland had voor rust kansen op meer, maar liet die liggen. Dat deed Spanje snel na rust niet. Via een hard schot Jordi Alba kwam de ploeg van Luis Enrique op gelijke hoogte. Maar waar werd verwacht dat Spanje vervolgens door zou drukken, sloeg Zwitersland opnieuw toe. Monaco-spits Breel Embolo tikte de bal achter Simon het Spaanse doel in. Spanje probeerde het vervolgens nog met man en macht, maar kon het niet bolwerken tegen de hardwerkende Zwitsers.

Smetje

Het enige smetje voor Portugal was de bloedneus die Ronaldo vroeg in de wedstrijd opliep , na een flinke botsing met Tsjechië-doelman Tomas Vaclik. De 37-jarige Portugees kon de wedstrijd echter wel hervatten. Patrik Schick miste in de eerste helft nog wel een strafschop voor de Tsjechen.

Na rust kwam Portugal niet meer in de problemen en liep het via opnieuw een doelpunt van Dalot (schot van afstand) en een treffer van Diogo Jota zelfs uit naar 0-4, wat tevens de eindstand was. Door de zege is Portugal de nieuwe koploper in de groep en wacht dinsdag een zinderende ontknoping. Om 20.45 uur speelt Portugal dan thuis tegen Spanje, in een rechtstreeks duel om een plek in de Final Four.