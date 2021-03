Spanje wint in Georgië dankzij goal van Dani Olmo in blessuretijd, Denemarken haalt uit

Spanje trad in Tbilisi aan met een team van gemiddeld 24 jaar oud, zonder aanvoerder Sergio Ramos. Spelers als Pedro Porro (Sporting Lissabon), Pedri (FC Barcelona) en Bryan Gil (Eibar) hebben heel weinig ervaring, maar zijn volgens Luis Enrique al klaar voor het nationale team. Vanavond werd bewezen dat dit nog niet bepaald het geval is. Het geslepen Georgië kwam kort voor rust op voorsprong via Khvicha Kvaratskhelia, waarna voor Spanje een zware klus wachtte in Tbilisi. Ferran Torres maakte tien minuten na rust wel de gelijkmaker, maar verder dan dat leek Spanje niet te komen. Dani Olmo, de Catalaanse middenvelder van RB Leipzig, besloot in de 93ste minuut maar eens uit te halen en zag zijn schot met het nodige geluk in het doel vliegen. Een verdiende zege was het zeker niet voor Spanje, maar de vele talenten in de selectie van Luis Enrique blijft een storm van kritiek in de Spaanse sportkranten bespaard.



Georgië beëindigde de wedstrijd met tien man na rood voor invaller Levan Shengelia na een harde tackle op de enkels van Pedri, het 18-jarige talent van FC Barcelona die net als aanvaller Bryan Gil voor het eerst in de basis mocht starten. Zij maakten donderdag tegen Griekenland hun debuut in de nationale ploeg als invallers, maar konden een 1-1 gelijkspel tegen Griekenland toen niet voorkomen.