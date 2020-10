Spannend gevecht tussen Leeds en City blijft onbeslist

Een ontmoeting tussen twee coaches (Marcelo Bielsa en Guardiola) die aanvallend spel in hun voetbalbijbel hebben staan. Dat was het duel tussen Leeds United en Manchester City. Een interessant voetbalgevecht ontspon op Elland Road, de thuishaven van Leeds. De bezoekers wilden zich revancheren voor de fikse nederlaag tegen Leicester City van een week eerder.

Raheem Sterling, gelegenheidsspits, gaf het startsein. Na een kwartier spelen opende hij de score voor City, nadat Kevin de Bruyne eerder de paal had geraakt met een slimme vrije trap: 0-1. De bezoekers joegen op de 0-2, maar die bleef uit.

In het tweede bedrijf boden Leeds en City, waar Nathan Aké twintig minuten mocht meedoen, nog meer spektakel op een kletsnat Elland Road. Kansen over en weer. Slechts één doelpunt. Topaankoop Rodrigo Moreno zorgde voor de gelijkmaker na een fout van doelman Ederson: 1-1. Het kon nog alle kanten op, maar de ploegen hielden elkaar in evenwicht. De clash tussen de aanvallende voetbalstijlen eindigde onbeslist en Guardiola liep opnieuw averij op met City, dat pas één keer won.