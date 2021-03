Spanning stijgt in Barcelona: dit staat er op het spel bij verkiezingsstrijd

Goed nieuws voor Guardiola: herstelde Aké inzetbaar in derby

5 maart Pep Guardiola van Manchester City kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Manchester United weer een beroep doen op Nathan Aké. De Oranje-international keert terug in de selectie nadat hij is hersteld van een hamstringblessure. Aké kwam dit jaar nog niet in actie.