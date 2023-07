Sparta-speler Charles-Andreas Brym de schlemiel: VS na penalty's langs Canada in Gold Cup

Brandon Vazquez had de Amerikanen, waar AZ-speler Djordje Mihailovic eerder in de tweede helft was gewisseld, op voorsprong gezet. Steven Vitória maakte in de extra tijd de gelijkmaker, waardoor een verlenging nodig was. Daarin was er in de 115e minuut een eigen doelpunt van de Canadees Scott Kennedy, maar Jacob Shaffelburg dwong met een treffer in de negende minuut van de blessuretijd van die verlenging alsnog strafschoppen af.