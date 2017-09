Spartak Moskou moet opnieuw vrezen voor straf UEFA

Het is de tweede keer deze maand dat de club waar Oranje-international Quincy Promes speelt in staat van beschuldiging is gesteld. Bij de uitwedstrijd in Slovenië tegen Maribor raakte een in het vak met Spartak-aanhangers afgestoken vuurpijl bijna scheidsrechter Deniz Aytekin. Dat leverde Spartak een boete van 60.000 euro op. Ook mag de Russische club geen fans meenemen naar Spanje voor het uitduel met Sevilla op 1 november.