Spelers Dynamo Dresden gesloopt door bomvol programma: ‘Het kan ze geen reet schelen’

Dynamo Dresden is in het Duitse voetbal misschien wel het grootste slachtoffer van de coronacrisis. Omdat een aantal spelers vlak voor de hervatting van de competitie positief werd getest, kon de ploeg pas twee weken later dan de rest weer beginnen aan het restant van de Tweede Bundesliga.

Sinds de hervatting gaat het dramatisch met de club uit het oosten van Duitsland. In de zeven wedstrijden die elkaar in razend tempo opvolgden werden slechts vier punten gehaald. En met nog maar twee wedstrijden voor de boeg staat de hekkensluiter vijf punten van de veilige zestiende plek af. Alleen tussen de voorlaatste en laatste speelronde krijgen de spelers een week rust.



,,Denk je nu echt dat de de DFL (Deutsche Fußball Liga, red.) of voorzitter Christian Seifert zich ook maar één seconde drukmaakt over wat dat met ons doet?”, begon Löwe geëmotioneerd aan zijn interview voor de camera van Sky Sports. ,,Het kan ze allemaal geen reet schelen. Uiteindelijk zijn wij degenen die de verdomde prijs betalen voor deze rotzooi. Deze mensen zitten in hun bureaustoelen van vijfduizend euro en nemen deze beslissingen, ten koste van ons. Wij werken ons om de drie dagen een slag in de rondte en moeten dat bekopen.”