Spelers en fans Manchester City vieren 'treble' op grootse wijze, Haaland haalt grapje uit met Grealish

Juventus stapt uit project Super League, alleen Real Madrid en FC Barcelona nog over

Juventus stapt uit het project van de Super League. Dat heeft de Italiaanse voetbalclub volgens het Spaanse persbureau EFE laten weten aan Real Madrid en FC Barcelona, de enige twee andere overgebleven deelnemers aan het initiatief. Juventus liet later in een officiële reactie weten dat het allemaal nog niet definitief is.