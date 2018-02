Spelers West Brom excuseren zich voor stelen taxi

De ploeg die onderaan staat in de Premier League verbleef deze week een paar dagen in Spanje voor een trainingskamp. Een aantal spelers besloot 's nachts op stap te gaan. Na een bezoek aan een fastfoodrestaurant zijn Evans, Barry, Livermore en Myhill zelf in een wachtende taxi terug naar hun hotel gereden, zonder de chauffeur erin. Na tussenkomst van de politie kreeg de taxichauffeur zijn voertuig terug. De spelers zijn ondervraagd, maar niet opgepakt.



WBA kondigde in eerste instantie op de website alleen aan onderzoek te doen naar een ,,incident'' met vier spelers uit de selectie op het trainingskamp in Spanje. Enkele uren later, nadat heel wat details over het incident waren uitgelekt, kwam het betrokken kwartet met een verklaring.