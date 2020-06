Spelersvakbond FIFPRO bezorgd over druk speelschema

Een speler van Dynamo Dresden, uitkomend op het tweede niveau van Duitsland, baarde donderdag opzien door zich in harde bewoordingen uit te laten over het drukke schema. ,,Denk je nu echt dat de de DFL (Deutsche Fußball Liga, red.) of de voorzitter zich ook maar één seconde drukmaakt over wat dat met ons doet?”, zei Chris Löwe in een televisie-interview. ,,Het kan ze allemaal geen reet schelen. Uiteindelijk zijn wij degenen die de verdomde prijs betalen voor deze rotzooi. Deze mensen zitten in hun bureaustoelen van vijfduizend euro en nemen deze beslissingen, ten koste van ons. Wij werken ons om de drie dagen een slag in de rondte en moeten dat bekopen.”



Veel clubs in de grote voetballanden spelen meerdere duels per week. Soms zitten er maar twee rustdagen tussen.